В Мордовии стартовал профориентационный проект в сфере туризма

Профориентационный проект в сфере туризма для школьников 8−10-х классов стартовал в Мордовии при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Учащиеся познакомятся с возможностями профессионального роста в индустрии туризма. Например, они могут узнать о требованиях к персоналу в отелях Саранска, карьерных возможностях и условиях работы. Также для ребят проведут экскурсию по столице региона, организуют посещение туристско-информационного центра и встречу с преподавателями кафедры «Туризм» МГУ им. Н. П. Огарева.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.