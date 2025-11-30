«Тринадцатую» пенсию выплатят жителям Кубани в декабре

Это стандартная мера из-за новогодних праздников с 31 декабря по 11 января, когда банки и службы не работают. Пенсионеры, получающие выплаты через банк, первыми заметят прибавку в кармане, а те, кто привязан к «Почте России», сохранят знакомый график с возможностью забрать средства в рабочие дни отделений.