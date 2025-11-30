В поселке Шушары в Санкт-Петербурге построят школу

Школу на 825 мест построят в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Создание социальной инфраструктуры — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по строительству города.
Здание рассчитано на 33 класса по 25 учеников с учебными, творческими и спортивными пространствами. Там оборудуют бассейны, холл с амфитеатром на 400 мест, мастерские, телестудию, спортивные залы — в том числе для занятий борьбой и хореографией, а также актовый зал и оранжерею. Для младших и старших школьников предусмотрены отдельные обеденные зоны.
Территория школы будет многофункциональной: там создадут «парк науки и искусства» с экспонатами под открытым небом, уличные мастерские, огород и открытую театральную площадку. Для занятий спортом обустроят футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола и настольного тенниса.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.