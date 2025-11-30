В поселке Шушары в Санкт-Петербурге построят школу

Здание рассчитано на 33 класса по 25 учеников с учебными, творческими и спортивными пространствами. Там оборудуют бассейны, холл с амфитеатром на 400 мест, мастерские, телестудию, спортивные залы — в том числе для занятий борьбой и хореографией, а также актовый зал и оранжерею. Для младших и старших школьников предусмотрены отдельные обеденные зоны.