Мужчина неожиданно умер во время популярной процедуры

Baza: юрист Капустин умер во время операции по пересадке волос.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Известный юрист из Владивостока Андрей Капустин умер во время операции по пересадке волос, сообщает Telegram-канал Baza.

«После введения наркоза, по словам знакомых, его состояние резко ухудшилось, и юрист скончался прямо на операционном столе», — говорится в публикации.

В материале отметили, что во время процедуры не велась видеозапись. Следственные органы региона уже начали проверку клиники и обстоятельств гибели пациента.

Источник также указал, что за операцию юрист заплатил 300 тысяч рублей и основательно к ней готовился за месяц до процедуры. Одни из версий причины смерти на данный момент: осложнение из-за непереносимости наркоза, инсульт или оторвавшийся тромб.