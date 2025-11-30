Мужчина неожиданно умер во время популярной процедуры

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Известный юрист из Владивостока Андрей Капустин умер во время операции по пересадке волос, сообщает Telegram-канал Baza.
«После введения наркоза, по словам знакомых, его состояние резко ухудшилось, и юрист скончался прямо на операционном столе», — говорится в публикации.
В материале отметили, что во время процедуры не велась видеозапись. Следственные органы региона уже начали проверку клиники и обстоятельств гибели пациента.
Источник также указал, что за операцию юрист заплатил 300 тысяч рублей и основательно к ней готовился за месяц до процедуры. Одни из версий причины смерти на данный момент: осложнение из-за непереносимости наркоза, инсульт или оторвавшийся тромб.