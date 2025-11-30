Бывшую фабрику «Славянка» в Волгограде продают за 80 млн рублей

В Волгограде на продажу выставили бывшую кондитерскую фабрику «Славянка», расположенную в Кировском районе.
Объявление размещено на популярном портале недвижимости. Площадь земельного участка составляет 24 085 квадратных метров, на территории подведены все коммуникации, установлен забор и организовано два выезда.
В состав комплекса входят четырехструктурных объекта: трехэтажный главный корпус площадью 9 332,7 кв.метров, материальный склад на 637,8 кв.метра, двухэтажное административное здание с ремонтно-механическими мастерскими, а также вспомогательные помещения- проходная, компрессорная, котельная и трансформаторная подстанция. Общая площадь всех строений — 13 640,8 квадратных метра.
Стоимость объекта указана в 80 миллионов рублей с НДС. Известно, что предприятие «Славянка» было ликвидировано в 2017 году.
