Бывшую фабрику «Славянка» в Волгограде продают за 80 млн рублей

В состав комплекса входят четырехструктурных объекта: трехэтажный главный корпус площадью 9 332,7 кв.метров, материальный склад на 637,8 кв.метра, двухэтажное административное здание с ремонтно-механическими мастерскими, а также вспомогательные помещения- проходная, компрессорная, котельная и трансформаторная подстанция. Общая площадь всех строений — 13 640,8 квадратных метра.