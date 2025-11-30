Ричмонд
В Минусинске на экологичное отопление перевели свыше 500 домов

В 2026 году их количество вырастет еще более чем на 600 зданий.

Более 500 домов перевели на экологичное отопление в городе Минусинске в Красноярском крае с начала года при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона.

В частных домовладениях установили твердотопливные котлы. Это современное автоматическое оборудование способно работать стабильно. Оно дозирует топливо и поддерживает заданную температуру без перегрева, что минимизирует количество вредных выбросов в атмосферу.

«Выбросы частного сектора в Минусинске составляют порядка 85%. Поэтому ключевая задача — перевести как можно больше домовладений на более чистые варианты теплоснабжения. В следующем году программа продолжится за счет федеральных и краевых средств. В планах — переоборудовать более 600 домов», — сказал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

Уточняется, что всего с 2024 года в Минусинске на экоотопление переведено уже 700 домов. Данную работу проводят по программе «Чистый воздух». В ближайшие 3 года современные твердотопливные котлы планируется установить в 1884 домах, с 2029-го по 2036-й — еще в 3659.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.