В Минусинске на экологичное отопление перевели свыше 500 домов

Уточняется, что всего с 2024 года в Минусинске на экоотопление переведено уже 700 домов. Данную работу проводят по программе «Чистый воздух». В ближайшие 3 года современные твердотопливные котлы планируется установить в 1884 домах, с 2029-го по 2036-й — еще в 3659.