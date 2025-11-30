Какими будут компенсации от правительства за завышенные тарифы на отопление и электричество в Молдове: Заявки подали свыше 780 тысяч семей

Завершён приём заявок на получение компенсаций за энергоресурсы за ноябрь. Министерство труда и социальной защиты сообщило, что в общей сложности заявления подали 780 187 домохозяйств, из которых более 409 тысяч обратились за помощью к регистраторам, пишет IPN.
В настоящее время все заявления проходят процедуру анализа. Указанная информация будет сравниваться с данными из 11 источников и баз для обеспечения корректности и точности обработки.
Размер компенсации будет рассчитываться индивидуально для каждого домохозяйства, имеющего право на компенсацию, на весь отопительный сезон, но не будет превышать 1000 леев в месяц.
Домохозяйства, которые ещё не зарегистрировались на платформе compensatii.gov.md, могут это сделать в любое время, но они больше не смогут запросить компенсацию задним числом за ноябрь.
Выплаты предоставляются имеющим на это право потребителям, зарегистрированным до 25-го числа каждого месяца. В ноябре период регистрации длился до 28-го числа включительно. Зарегистрированным домохозяйствам больше не нужно продлевать свои заявления, поскольку они остаются действительными в течение всех месяцев, в которые предоставляется компенсация, т.е. до марта следующего года.
