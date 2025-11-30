В Башкирии на продажу за миллион рублей выставили здание пекарни

В Кушнаренковском районе Башкирии на продажу выставили здание пекарни. Инициатива продажи исходит от администрации Карача-Елгинского сельсовета.
Продать намерены нежилое здание 1983 года постройки и площадью 113,8 кв м, а также участок более 1 616 кв м. Начальная стоимость объекта — 1 037 000 ₽
Торги проведут на площадке «РТС-тендер». Цену намерены снижать на десять процентов. Минимальная стоимость продажи — 518 500 рублей. Заявку на участие нужно подать до 22 декабря. Задаток составляет 10% от начальной цены.
