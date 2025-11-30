Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии на продажу за миллион рублей выставили здание пекарни

Здание расположено в Кушнаренковском районе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Кушнаренковском районе Башкирии на продажу выставили здание пекарни. Инициатива продажи исходит от администрации Карача-Елгинского сельсовета.

Продать намерены нежилое здание 1983 года постройки и площадью 113,8 кв м, а также участок более 1 616 кв м. Начальная стоимость объекта — 1 037 000 ₽

Торги проведут на площадке «РТС-тендер». Цену намерены снижать на десять процентов. Минимальная стоимость продажи — 518 500 рублей. Заявку на участие нужно подать до 22 декабря. Задаток составляет 10% от начальной цены.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.