В Ростове-на-Дону отметили лучших преподавателей вузов и колледжей

Награды в 7 номинациях, включая «Лучший наставник», «Профессор года Дона» и «Молодой преподаватель вуза», получили 65 преподавателей вузов и колледжей Ростовской области. Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию системы среднего профессионального образования и Дню преподавателя высшей школы, состоялось 21 ноября в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Ваш труд — это основа благополучия и развития нашего региона. Благодаря вашему профессионализму и преданности делу мы воспитываем поколение, которое будет строить будущее Донского края и всей страны», — отметил первый заместитель министра образования Ростовской области Игорь Малиночка.
Всего Ростовская областная организация Профсоюза образования собрала около тысячи педагогов, руководителей и профсоюзных активистов. Завершился вечер спектаклем «Мнимый больной» в постановке художественного руководителя Ростовского театра драмы им. Горького Геннадия Шапошникова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.