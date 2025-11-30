Глава комитета по здравоохранению Минска назвал способ профилактики онкологии «вдолгую»

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич назвал способ профилактики онкологии «вдолгую» в эфире «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
Специалист напомнил, что в Беларуси с 2025-го вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) включили в Национальный календарь профилактических прививок. И с осени все 11-летние минские школьницы подпадают под такую вакцинацию.
Глава комитета по здравоохранению напомнил, что заражение вирус ВПЧ в разы повышает вероятность возникновения рака шейки матки — одной из наиболее частых онкологий наружных визуальных локализаций у женщин в Беларуси и во всей Европе. Вакцинацию против ВПЧ Горбич назвал профилактикой онкологии «вдолгую».
— Это действительно профилактика онкологии, но вдолгую. Эффект от вакцинации, которая начинается сейчас, будет через 20, 30, 40 лет, — пояснил он.
И добавил, что уже доказанным фактом является то, что спустя десятилетия после вакцинации пойдет на убыль количество случаев рака шейки матки.
Здесь же Юрий Горбич напомнил о том, что есть так называемые терапевтические вакцины от рака, которые применяют и в Беларуси. Это не связано с профилактикой, но является терапевтическим лечением конкретного вида опухоли для конкретного пациента.
Ранее мы писали, что 65% белорусских девочек в возрасте 11 лет получили первую дозу вакцины от ВПЧ.
Еще информация о группе крови будет вноситься в белорусские паспорта и ВНЖ.