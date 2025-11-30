Минздрав Беларуси объяснил внесение в паспорт данных о группе крови

При этом сохранена норма, что штамп о группе крови может вноситься в паспорт или ВНЖ только по желанию человека. И при этом в идентификационную карту гражданина Беларуси такая отметка не вносится. Как не проставляется группа крови в дипломатических, служебных и биометрических паспортах, иных документах, которые предназначаются для выезда из Беларуси или въезда в республику.