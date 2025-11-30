Минздрав Беларуси объяснил внесение в паспорт данных о группе крови

В Министерстве здравоохранения прокомментировали постановление о внесении отметки о группе крови в паспорта белорусов.
Ранее мы писали о том, что информация о группе крови будет вноситься в белорусские паспорта и ВНЖ.
В Минздраве сообщили, что это регламентирует соответствующее постановление ведомства (№ 192 от 14 ноября 2025-го), которым утверждается порядок внесения отметки о группе крови по системам АВ0 и Rh, другим системам в паспорта граждан Беларуси и белорусские ВНЖ.
Также документ утвердил порядок внесения отметки о группе крови по системам АВ0 и Rh (и иным. — Ред.) в журналы регистрации учреждений здравоохранения, в том числе форму такой отметки и форму журнала регистрации.
При этом сохранена норма, что штамп о группе крови может вноситься в паспорт или ВНЖ только по желанию человека. И при этом в идентификационную карту гражданина Беларуси такая отметка не вносится. Как не проставляется группа крови в дипломатических, служебных и биометрических паспортах, иных документах, которые предназначаются для выезда из Беларуси или въезда в республику.
В Минздраве обратили внимание, что отметку о группе крови уже более 40 лет выставляли в документах по желанию граждан. Поэтому норма осталась и в обновленном постановлении.
— Данная отметка носит только общий информационный характер для сведения самого гражданина, — подчеркнули в Минздраве.
И также уточнили, что при необходимости переливания компонентов крови, группу крови каждый раз определяют перед трансфузией заново.
