Юрий Шалабаев поздравил нижегородок с Днем матери

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил жительниц с Днем матери. Его поздравление опубликовала пресс-служба администрации города.
— Многие могут обнять свою маму, услышать её голос, почувствовать её тепло. Для кого-то, как и для меня, это самое дорогое и бережно хранящееся воспоминание, — рассказал Юрий Шалабаев.
Юрий Шалабаев отметил, что именно благодаря матерям в Нижнем Новгороде выросли жители, умеющие любить, трудиться и поддерживать. Он пожелал нижегородских мама здоровья, заботы близких и сил.
