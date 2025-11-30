Жители Карачаево-Черкесии собрали более 5,5 тонны макулатуры

Напомним, что с 2025 года «БумБатл» стал круглогодичным, и теперь помогать природе можно в любое время года. Промежуточные итоги индивидуальных и семейных соревнований подводятся каждый сезон, а финальные результаты будут объявлены в марте 2026 года. Узнать подробнее об акции можно по ссылке.