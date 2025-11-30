Жители Карачаево-Черкесии собрали более 5,5 тонны макулатуры

Более 5,5 тонны макулатуры сдали в этом году жители Карачаево-Черкесии в ходе акции «БумБатл», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
В мероприятии участвуют крупные предприятия региона, детские сады, школы, колледжи, вузы, офисы и государственные учреждения. Также макулатуру сдают все желающие жители региона, самые активные из которых получат билеты на посещение культурно-массовых мероприятий и особо охраняемых природных территорий.
Напомним, что с 2025 года «БумБатл» стал круглогодичным, и теперь помогать природе можно в любое время года. Промежуточные итоги индивидуальных и семейных соревнований подводятся каждый сезон, а финальные результаты будут объявлены в марте 2026 года. Узнать подробнее об акции можно по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.