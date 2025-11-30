Ричмонд
Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери

Собянин назвал День матери прекрасным поводом выразить любовь и благодарность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери, отметив, что этот праздник — прекрасный повод вновь выразить нашу любовь и благодарность матерям.

День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.

«Дорогие москвички, от всей души поздравляю вас с Днём матери! Светлый семейный праздник — прекрасный повод вновь выразить нашу любовь и благодарность самому главному человеку на Земле. Мама — это первый вздох, первая улыбка, первое слово. Первые уроки, которые останутся с нами на всю жизнь», — написал он в канале на платформе Max.

Собянин отметил, что на свете есть множество важных дел и незаменимых профессий, но святой материнский труд — он такой один-единственный, наполненный неповторимой нежностью, заботой, теплом. По словам мэра, потому мы всю жизнь, как молитву, повторяем детские строчки любимой песни: «Пусть всегда будет мама».

«Желаю мамам и бабушкам крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта и большого счастья. Берегите себя, дорогие наши!» — заключил он.

