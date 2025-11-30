Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери

«Дорогие москвички, от всей души поздравляю вас с Днём матери! Светлый семейный праздник — прекрасный повод вновь выразить нашу любовь и благодарность самому главному человеку на Земле. Мама — это первый вздох, первая улыбка, первое слово. Первые уроки, которые останутся с нами на всю жизнь», — написал он в канале на платформе Max.