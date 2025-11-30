Воронежцам напомнили об опасности выхода на тонкий лед

Внимание граждан обращают на неравномерность замерзания водоемов: лед сначала формируется у берегов и на мелководье, а лишь затем в центральной части. Водоемы со стоячей водой замерзают раньше, чем реки с течением, при этом даже на одном водоеме прочность ледового покрова может значительно варьироваться.