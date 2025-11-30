Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцам напомнили об опасности выхода на тонкий лед

Жителям Воронежской области напомнили о том, что выходить на лед в конце ноября — первой половине декабря, когда он, как правило, только формируется, крайне опасно. Соответствующее предупреждение распространили представители регионального СУ СК.

Внимание граждан обращают на неравномерность замерзания водоемов: лед сначала формируется у берегов и на мелководье, а лишь затем в центральной части. Водоемы со стоячей водой замерзают раньше, чем реки с течением, при этом даже на одном водоеме прочность ледового покрова может значительно варьироваться.

Обычно в информационных сводках фигурируют новости о провалившихся под лед детях, оставленных без присмотра взрослых, либо рыбаках, которые часто пренебрегают элементарными правилами безопасности.

Следователи рекомендуют воздержаться от выхода на непрочный лед, особенно в темное время суток, в местах слияния теплых вод и вблизи трещин. Наиболее безопасным считается прозрачный лед без пузырьков синего или зеленоватого оттенков.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на воде необходимо незамедлительно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.