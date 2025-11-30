Воронежцам напомнили об опасности выхода на тонкий лед

Внимание граждан обращают на неравномерность замерзания водоемов: лед сначала формируется у берегов и на мелководье, а лишь затем в центральной части. Водоемы со стоячей водой замерзают раньше, чем реки с течением, при этом даже на одном водоеме прочность ледового покрова может значительно варьироваться.
Обычно в информационных сводках фигурируют новости о провалившихся под лед детях, оставленных без присмотра взрослых, либо рыбаках, которые часто пренебрегают элементарными правилами безопасности.
Следователи рекомендуют воздержаться от выхода на непрочный лед, особенно в темное время суток, в местах слияния теплых вод и вблизи трещин. Наиболее безопасным считается прозрачный лед без пузырьков синего или зеленоватого оттенков.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на воде необходимо незамедлительно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.