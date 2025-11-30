Эксперт объяснил, какие продукты могут вызывать ночные кошмары

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с NEWS.ru рассказала, какие продукты могут ухудшить качество сна. Хотя прямой связи между едой и кошмарами нет, некоторые блюда косвенно влияют на сновидения.
— Жирные продукты перевариваются медленно и могут вызывать изжогу, а кофеин нарушает цикл сна, — пояснила специалист. — Также перед сном не рекомендуются острые блюда, сладости и газированные напитки.
Людям с непереносимостью лактозы стоит избегать молочных продуктов вечером. Оптимальное решение — ужинать за 2−3 часа до сна, чтобы пища успела перевариться.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что после конфликта с участием школьников в Шелеховском районе были приняты дополнительные меры.