Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, какие продукты могут вызывать ночные кошмары

Врач Сухорукова: Жирная еда и кофе могут спровоцировать ночные кошмары.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с NEWS.ru рассказала, какие продукты могут ухудшить качество сна. Хотя прямой связи между едой и кошмарами нет, некоторые блюда косвенно влияют на сновидения.

— Жирные продукты перевариваются медленно и могут вызывать изжогу, а кофеин нарушает цикл сна, — пояснила специалист. — Также перед сном не рекомендуются острые блюда, сладости и газированные напитки.

Людям с непереносимостью лактозы стоит избегать молочных продуктов вечером. Оптимальное решение — ужинать за 2−3 часа до сна, чтобы пища успела перевариться.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что после конфликта с участием школьников в Шелеховском районе были приняты дополнительные меры.