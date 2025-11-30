Очистка ташкентского воздуха: экологическое ведомство отчиталось о принятых мерах

По данным Агентства по гидрометеорологической службе, с 29 ноября на территории страны усилится холодный антициклон, влияние которого сохранится до 5 декабря. Это может привести к учащению инверсионных явлений и некоторому повышению показателей загрязнения воздуха, предупредили в пресс-службе Национального комитета по экологии и изменению климата РУз.