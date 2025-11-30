Очистка ташкентского воздуха: экологическое ведомство отчиталось о принятых мерах

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Среднесуточное содержание мелкодисперсных частиц PM 2,5 в воздухе Ташкента по состоянию на 18.00 24 ноября составляло 171 мкг/куб.м, к 28 ноября этот показатель снизился до 97 мкг/куб.м. Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета по экологии и изменению климата РУз.
Это стало результатом работы, проведенной Спецкомиссией.
В теплицах:
провели проверку 1449 теплиц, деятельность 67приостановили;
в отношении 403 лиц составили административные протоколы;
филиалы АО «Худудгазтаъминот» предоставили 19 тепличным хозяйствам техусловия на подключение к газовым сетям.
На строительных объектах Ташкента:
выявили и ликвидируют 53 незаконных стройки общей площадью 6,3 гектара;
в 186 случаях зафиксировали загрязнение атмосферного воздуха, из 235 строительных объектов 25% не благоустроены;
временно приостановили строительство 34 объектов;
188 лиц привлекли к административной ответственности;
на 51 объекте разместили дождевальные установки.
На транспорте:
к административным штрафам привлекли 837 водителей, которые управляли транспортными средствами без укрытия груза брезентом, и 206 водителей, загрязняющих атмосферу сверх нормы.
Для обеспечения стабильности микроклимата:
полили и увлажнили 77 улиц и 165 общественных мест общей площадью 496 км²;
очистили 121 км арыков общей протяженностью 322 км, по которым поступала вода из 45 каналов;
ввели в эксплуатацию 126 фонтанов.
Кроме того, Специальная комиссия выявила 54 факта незаконной добычи песка и гравия из рек и ручьев на территории Ташобласти. Принимают меры по привлечению виновных к ответственности.
«В результате принятых мер уровень загрязнения воздуха в Ташкенте несколько снизился», — говорится в сообщении.
По данным Агентства по гидрометеорологической службе, с 29 ноября на территории страны усилится холодный антициклон, влияние которого сохранится до 5 декабря. Это может привести к учащению инверсионных явлений и некоторому повышению показателей загрязнения воздуха, предупредили в пресс-службе Национального комитета по экологии и изменению климата РУз.
«Специальная комиссия продолжает принимать срочные меры. Мы будем регулярно информировать вас о результатах», — говорится в сообщении.
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О неотложных мерах по улучшению экологической ситуации в городе Ташкенте». В соответствии с документом создали Специальную комиссию по решению экологических проблем в столице.