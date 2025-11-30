В Свердловской области стартовал флешмоб в поддержку борьбы с раком груди

— Я призываю всех женщин проходить маммографию ежегодно и сама делаю это каждый год. Важно помнить, что простое исследование спасает множество жизней, помогая выявлять опухоли на начальных, бессимптомных стадиях и лечить их максимально эффективно, — сказала заместитель губернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.