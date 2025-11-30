В Свердловской области стартовал флешмоб в поддержку борьбы с раком груди

В День матери, который отмечается 30 ноября, в Минздраве Свердловской области запустили флешмоб для женщин. Идея направлена на то, чтобы усилить борьбу с раком молочной железы, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
— Я призываю всех женщин проходить маммографию ежегодно и сама делаю это каждый год. Важно помнить, что простое исследование спасает множество жизней, помогая выявлять опухоли на начальных, бессимптомных стадиях и лечить их максимально эффективно, — сказала заместитель губернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Принять участие в флешмобе может любая свердловчанка. Для этого нужно разметить фото на своих страницах в соцсетях с табличкой «#ЯПРОШЛА». Финальной частью проекта станет профилактическое мероприятие с участием маммологов Свердловского областного онкологического диспансера. Оно пройдет 6 декабря в ТРЦ Veer Mall.
Во время события женщины до 40 лет смогут сделать УЗИ молочных желез, а женщины старше 40 лет — проверят здоровье груди с помощью маммографа. Дополнительно для всех желающих будут организованы и другие профилактические скрининги.