Из Омска с опозданием улетели лайнеры рейсов в Москву и Петербург

В воскресенье, 30 ноября, в Омском аэропорту имени Карбышева произошли задержки рейсов. Прежде всего это касалось самолетов в обе столицы.
По данным онлайн-табло порта, сдвинулось время отбытия в Москву в аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» лайнеров компаний «Уральские авиалинии», «Победа» и «Аэрофлот». В итоге уральский самолет отправился в столицу в 7:19 вместо 6:35, у «Победы» — в 7:29 вместо 7:05, борт «Аэрофлота» смог вылететь в 8:24 вместо 8:05.
Дольше всего задержан был рейс компании «Северный ветер» в Петербург. Он должен был начаться в 8:25, но в итоге взлет произошел лишь 11:45.
Небольшие задержки сегодня были также у рейсов в Новосибирск, Астану, Сочи, Шарм-эль-Шейх и Ноябрьск.
