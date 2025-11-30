Из Омска с опозданием улетели лайнеры рейсов в Москву и Петербург

По данным онлайн-табло порта, сдвинулось время отбытия в Москву в аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» лайнеров компаний «Уральские авиалинии», «Победа» и «Аэрофлот». В итоге уральский самолет отправился в столицу в 7:19 вместо 6:35, у «Победы» — в 7:29 вместо 7:05, борт «Аэрофлота» смог вылететь в 8:24 вместо 8:05.