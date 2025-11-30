Почти 5 тыс. заявок в проект «Флагманы образования» поступило из Петербурга

Напомним, что победители конкурсных треков, среди которых «Государство», «Культура», «Наставничество» и другие, могут войти в кадровый резерв разного уровня — муниципального, регионального и федерального. Также можно получить именной сертификат, найти наставника или наставляемого для реализации совместных инициатив и присоединиться к экспертному сообществу «Созвездие Флагманов образования», в котором лидеры сферы делятся опытом и развивают систему образования сообща.