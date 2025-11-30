Ричмонд
Почти 5 тыс. заявок в проект «Флагманы образования» поступило из Петербурга

Победители конкурсных треков смогут войти в кадровый резерв разного уровня.

Жители Санкт-Петербурга подали 4813 заявок на участие в проекте «Флагманы образования», который реализуется при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете по образованию города.

Таким образом, Санкт-Петербург попал в топ-3 регионов по количеству желающих принять участие в проекте. Также 2077 заявок поступило на то, чтобы воспользоваться цифровыми сервисами проекта: «Оценка компетенций», «Библиотека контента» и «Каталог возможностей».

Напомним, что победители конкурсных треков, среди которых «Государство», «Культура», «Наставничество» и другие, могут войти в кадровый резерв разного уровня — муниципального, регионального и федерального. Также можно получить именной сертификат, найти наставника или наставляемого для реализации совместных инициатив и присоединиться к экспертному сообществу «Созвездие Флагманов образования», в котором лидеры сферы делятся опытом и развивают систему образования сообща.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.