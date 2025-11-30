В Тюменском университете развеяли миф о сложности науки

Спикером выступил заведующий кафедрой моделирования физических процессов и систем ШЕН ТюмГУ Родион Ганопольский. Он представил сложные теоремы в доступной форме. Например, слушатели узнали, почему пчелы строят соты в виде идеальных шестиугольников, в каких ситуациях гибкость оказывается предпочтительнее твердости и не только. Эти и другие темы Ганопольский разъяснил с точки зрения физики простым и понятным языком. Таким образом, ему удалось развеять миф о сложности науки. После встречи участники, среди которых были как школьники, так и студенты, смогли задать лектору дополнительные вопросы.