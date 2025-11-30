В Тюменском университете развеяли миф о сложности науки

Лекцию под названием «Карты, пицца, два стола? Или Ежик в циклоне», направленную на популяризацию науки среди молодежи, провели в Тюменском государственном университете. Мероприятие состоялось в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Спикером выступил заведующий кафедрой моделирования физических процессов и систем ШЕН ТюмГУ Родион Ганопольский. Он представил сложные теоремы в доступной форме. Например, слушатели узнали, почему пчелы строят соты в виде идеальных шестиугольников, в каких ситуациях гибкость оказывается предпочтительнее твердости и не только. Эти и другие темы Ганопольский разъяснил с точки зрения физики простым и понятным языком. Таким образом, ему удалось развеять миф о сложности науки. После встречи участники, среди которых были как школьники, так и студенты, смогли задать лектору дополнительные вопросы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.