Господдержка помогла жительнице Башкирии открыть швейную мастерскую

Грант на закупку профессионального оборудования она получила через службу занятости.

Елена Кадырова из поселка городского типа Чишмы в Башкирии получила финансовую поддержку на развитие швейной студии через службу занятости по нацпроекту «Кадры», сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики.

«Безвозмездную финансовую помощь на открытие собственного дела могут получить безработные граждане. Представившим бизнес-план и успешно его защитившим единовременно предоставляется выплата в размере 180,5 тысячи рублей. В этом году смогли запустить свои бизнес-проекты в том числе благодаря такой финансовой поддержке более 90 безработных жителей республики», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Грант от государства дал возможность Елене закупить профессиональное оборудование. В швейной студии она не только принимает заказы клиентов, но и проводит мастер-классы по вязанию и шитью для юных рукодельниц, а также участвует в профориентационных мероприятиях совместно со службой занятости.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.