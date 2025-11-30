Господдержка помогла жительнице Башкирии открыть швейную мастерскую

«Безвозмездную финансовую помощь на открытие собственного дела могут получить безработные граждане. Представившим бизнес-план и успешно его защитившим единовременно предоставляется выплата в размере 180,5 тысячи рублей. В этом году смогли запустить свои бизнес-проекты в том числе благодаря такой финансовой поддержке более 90 безработных жителей республики», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.