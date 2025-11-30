В аграрном вузе Казани учителя школ узнали о новшествах в выращивании семян

Делегация, состоявшая из директоров школ, руководителей школьных лесничеств и учителей биологии, ознакомилась с инфраструктурой университета. В ходе экскурсии педагоги посетили специализированные аудитории, музей вуза и агробиотехнопарк, где были представлены последние достижения аграрной науки. Также состоялась встреча с врио ректора Ильшатом Нуриевым, на которой он отметил перспективы сотрудничества вуза со школами района.