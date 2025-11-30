Ричмонд
В аграрном вузе Казани учителя школ узнали о новшествах в выращивании семян

Полученная информация поможет в работе лесничеств, действующих при образовательных учреждениях.

Учителя общеобразовательных учреждений Сабинского муниципального района посетили Казанский государственный аграрный университет, где узнали, как правильно работать с семенами, сообщили в Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан. Полученные знания помогут в работе школьных лесничеств, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Делегация, состоявшая из директоров школ, руководителей школьных лесничеств и учителей биологии, ознакомилась с инфраструктурой университета. В ходе экскурсии педагоги посетили специализированные аудитории, музей вуза и агробиотехнопарк, где были представлены последние достижения аграрной науки. Также состоялась встреча с врио ректора Ильшатом Нуриевым, на которой он отметил перспективы сотрудничества вуза со школами района.

Особый интерес участников вызвал урок на факультете лесного хозяйства и экологии. Преподаватели университета поделились с гостями технологиями сбора и посева семян, а также продемонстрировали эффективные методы их выращивания.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.