Груминг-салон открылся в станице Ессентукской Ставрополья с господдержкой

Первый на территории Предгорного округа груминг-салон открылся на средства социального контракта в станице Ессентукской Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Данную меру господдержки оказывают в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
Екатерина Аполонская получила 350 тысяч рублей на развитие бизнес-идеи. Средства она направила на обустройство помещения, приобретение профессионального оборудования и специализированных инструментов, необходимых для оказания услуг по уходу за домашними животными.
«Мой опыт работы в сфере ветеринарии и любовь к питомцам стали отправной точкой для создания груминг-салона. Теперь я могу предлагать самые разные услуги по уходу за животными — от купания и стрижки до SPA-процедур и озонотерапии», — сказала Екатерина.
Уточним, в этом году в Предгорном округе заключено более 150 социальных контрактов, направленных на поддержку индивидуальных предпринимателей, развитие личного подсобного хозяйства, трудоустройство и оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Всего на Ставрополье в этом году будет заключено 4,5 тыс. соцконтрактов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.