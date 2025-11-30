Груминг-салон открылся в станице Ессентукской Ставрополья с господдержкой

Уточним, в этом году в Предгорном округе заключено более 150 социальных контрактов, направленных на поддержку индивидуальных предпринимателей, развитие личного подсобного хозяйства, трудоустройство и оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Всего на Ставрополье в этом году будет заключено 4,5 тыс. соцконтрактов.