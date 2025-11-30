На юге Москвы откроют конечную станцию для электробусов «Нагатинский Затон»

Новую конечную станцию для автобусов и электробусов «Нагатинский Затон» готовят к открытию на юге Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Модернизация городской инфраструктуры отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На объекте установили 12 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. В здании, как и на других подобных объектах, обустроили все для удобства водителей: раздельные для мужчин и женщин комнаты отдыха, медицинский пункт, место для приема пищи, а также систему видеонаблюдения и безопасности.
Уточним, новые станции повышают эффективность городского транспорта, так как автобусам не нужно ехать до начальной точки маршрута или возвращаться в парк на стоянку. Так они находятся ближе к пассажирам, а значит, сокращается время ожидания.
«В столице открыто уже свыше 170 конечных станций, 50 из которых обслуживают электробусные маршруты. Это помогает улучшать работу транспорта в районах города и условия труда водителей», — отметил Максим Ликсутов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.