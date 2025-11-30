Минздрав Беларуси назвал условие, чтобы штамп о группе крови поставили в паспорт

Сейчас опубликовано новое постановление Минздрава (№ 192 от 14 ноября 2025-го) о порядке внесения отметки о группе крови по системам АВ0 и Rh, другим системам в паспорт гражданина Беларуси и вид на жительство в Беларуси. В постановлении норма о штампе о группе крови осталась.