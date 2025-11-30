Ричмонд
Минздрав Беларуси назвал условие, чтобы штамп о группе крови поставили в паспорт

Минздрав сказал, когда штампы о группе крови проставят в паспорта белорусов.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения сказали, когда отметка о группе крови проставляется в паспорта белорусов.

Ранее мы писали о том, что информация о группе крови будет вноситься в белорусские паспорта и ВНЖ.

В Минздраве обратили внимание на то, что данную отметку уже более 40 лет выставляют в белорусские паспорта. Но подчеркнули, что делается это по желанию граждан.

Сейчас опубликовано новое постановление Минздрава (№ 192 от 14 ноября 2025-го) о порядке внесения отметки о группе крови по системам АВ0 и Rh, другим системам в паспорт гражданина Беларуси и вид на жительство в Беларуси. В постановлении норма о штампе о группе крови осталась.

И также в Минздраве уточнили, когда информация о группе крови вносится в паспорт в Беларуси.

— Штамп о группе крови может быть внесен только по желанию гражданина в паспорт или вид на жительство, — заявили в пресс-службе.

При этом в идентификационную карту, дипломатические, служебные и биометрические белорусские паспорта и другие документы для выезда или въезда в Беларуси отметку о группе крови не проставляют.

Здесь же Минздрав Беларуси подробнее объяснил внесение в паспорт данных о группе крови.

Между тем глава комитета по здравоохранению Минска назвал способ профилактики онкологии «вдолгую».