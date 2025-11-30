Женщины менее предрасположены к разрыву крестообразных связок

Исследователи из Медицинского института Джона Гопкинса проверили, так ли это на самом деле, для чего ученые проанализировали истории болезни 13,5 тыс. пациентов с подобной травмой, которые проходили лечение в четырех связанных с институтом больницах. В их число входили как подростки, так и взрослые и пожилые люди и того, и другого пола, большинство из которых не были профессиональными спортсменами и спортсменками.