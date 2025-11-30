Шесть сочинских мам получили знак «Материнская слава»

«С начала года в сочинских семьях родились 5,3 тысячи малышей. Поддержка семей с детьми всегда находится на особом контроле у государства и является одним из важнейших приоритетов нашей социальной политики. Спасибо вам за ваш великий ежедневный труд по воспитанию юных сочинцев в духе патриотизма и любви к Родине, активную гражданскую позицию, а также большой личный вклад в укрепление престижа семьи, материнства и детства», — отметил Андрей Прошунин.