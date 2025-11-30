Ричмонд
Шесть сочинских мам получили знак «Материнская слава»

Награду вручили за воспитание детей, добившихся успехов в учебе, спорте и общественной жизни.

Источник: Администрация Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин вручил почётный знак «Материнская слава» шести многодетным женщинам. Их семьи воспитывают троих и более детей, которые достигли высоких результатов в спорте, образовании, культуре и общественной деятельности, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Среди награждённых — педагоги, работники сферы услуг и гостеприимства, а также женщины на руководящих должностях. Все они вместе с мужьями и детьми участвуют в городских мероприятиях и проектах, занимаются добровольчеством.

«С начала года в сочинских семьях родились 5,3 тысячи малышей. Поддержка семей с детьми всегда находится на особом контроле у государства и является одним из важнейших приоритетов нашей социальной политики. Спасибо вам за ваш великий ежедневный труд по воспитанию юных сочинцев в духе патриотизма и любви к Родине, активную гражданскую позицию, а также большой личный вклад в укрепление престижа семьи, материнства и детства», — отметил Андрей Прошунин.

Число многодетных семей в Сочи за последние годы выросло на 26%. Сейчас их более 8 тысяч, а в них воспитывается свыше 30 тысяч детей. Помимо федеральных и краевых мер поддержки, город предоставляет многодетным семьям ежемесячные выплаты, льготы на проезд для школьников и студентов, льготное питание, бесплатное посещение учреждений дополнительного образования и новогодние подарки.

Почётные знаки «Материнская слава», «Отцовская доблесть» и «Крепкая семья» учреждены в Сочи в Год семьи.

Как ранее сообщало информагентство, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил женщин с Днем матери. Он напомнил о мерах поддержки семей в регионе.

