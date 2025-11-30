Хирург из Каменска-Уральского спасла своего коллегу, когда ему было 7 лет

В Минздраве Свердловской области рассказали удивительный случай о том, как хирург с полувековым стажем спасла своего коллегу, когда ему было семь лет. Это случилось в Каменске-Уральском 36 лет назад.
Тогда, в 1989 году, семилетний Дима катался на велосипеде, но угодил под колеса ЗИЛа. В аварии он получил травмы и различные переломы. В тяжелом состоянии поступил в отделение, где его прооперировала Валентина Шекунова — детский хирург Городской больницы Каменска-Уральского.
Тем мальчиком оказался Дмитрий Поздеев. Сейчас он и сам детский хирург, работает под руководством своей спасительницы, Валентины Шекуновой. Вместе они спасают детские жизни вот уже 19 лет.
Валентина Всеволодовна за свою карьеру ни разу не меняла место работы. Ее стаж работы перевалил за 50 лет. За это время через ее руки прошли 80 тысяч ребят, многие из которых уже выросли и стали бабушками и дедушками.