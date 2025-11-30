В Татарстане 22 пары получили по 100 тысяч рублей на свадьбу

Конкурс, стартовавший 8 июля в День семьи, любви и верности при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова, принимал заявки от соискателей до 15 ноября. Гранты предназначены для организации тематического свадебного торжества, чтобы этим помочь молодым семьям сделать их особенный день еще более запоминающимся.