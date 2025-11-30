В Татарстане 22 пары получили по 100 тысяч рублей на свадьбу

В Татарстане состоялась церемония награждения победителей четвертого этапа конкурса «Гранты молодоженам». Сертификаты на сумму 100 тысяч рублей каждый получили 22 пары. Гранты выделялись в рамках реализации социального проекта, направленного на поддержку молодых семей и укрепление традиционных семейных ценностей.
Конкурс, стартовавший 8 июля в День семьи, любви и верности при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова, принимал заявки от соискателей до 15 ноября. Гранты предназначены для организации тематического свадебного торжества, чтобы этим помочь молодым семьям сделать их особенный день еще более запоминающимся.