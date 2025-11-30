Ричмонд
Число трудовых мигрантов в Беларуси выросло с 21 до 32 тысяч за 2025 год

МВД сообщило о возросшем числе трудовых мигрантов в Беларуси за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел сообщили, что число трудовых мигрантов в Беларуси выросло с 21 до 32 тысяч за 2025 год, пишет БелТА.

Так, за период январь-август количество иностранцев, приезжающих в Беларусь на работу, увеличилось в полтора раза в сравнении с прошлым годом — с 21 тысячи до 32 тысяч.

— Беларусь привлекает трудовых мигрантов условиями для проживания и работы, — рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Иван Новиков.

Правоохранители контролируют соблюдение законности пребывания и трудоустройства иностранцев в Беларуси.

В конце октября Минтруда сообщало, что уже 32 000 иностранных трудовых мигрантов работают в Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о приросте мигрантов до 100 000 человек за пять лет.

Тем временем Минздрав Беларуси назвал условие, чтобы штамп о группе крови поставили в паспорт. Еще Минздрав подробнее объяснил внесение в паспорт данных о группе крови.

