В Министерстве внутренних дел сообщили, что число трудовых мигрантов в Беларуси выросло с 21 до 32 тысяч за 2025 год, пишет БелТА.
Так, за период январь-август количество иностранцев, приезжающих в Беларусь на работу, увеличилось в полтора раза в сравнении с прошлым годом — с 21 тысячи до 32 тысяч.
— Беларусь привлекает трудовых мигрантов условиями для проживания и работы, — рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Иван Новиков.
Правоохранители контролируют соблюдение законности пребывания и трудоустройства иностранцев в Беларуси.
В конце октября Минтруда сообщало, что уже 32 000 иностранных трудовых мигрантов работают в Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о приросте мигрантов до 100 000 человек за пять лет.
