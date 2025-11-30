Пермский зоопарк показал умилительное видео мам-животных с детенышами

Пермский зоопарк ко Дню матери показал видео с заботливыми мамами-зверями.
— У нас живет большое количество пернатых, хвостатых и пушистых мам. Они заботятся и оберегают своих малышей, терпят все их озорства и любят их больше всех на свете, — рассказали в Пермском зоопарке.
В 2025 году здесь появилось 29 детенышей! Кто-то увидел свет еще в старом зоопарке, кто-то родился уже в новом.
Напомним, что в праздничный день, 30 ноября, вход в зоопарк и акватеррариум для МАМ бесплатный. Обязательное условие: предъявить на кассе документ подтверждающий ваш статус (паспорт со сведениями о детях, свидетельство о рождении ребенка или карточка ребенка на Госуслугах). Акция распространяется только на мам, остальные посетители проходят в зоопарк по приобретенному билету.
Для всех посетителей в этот день, с 11:00 до 17:00, запланирована насыщенная праздничная программа, которая расскажет о самых трогательных проявлениях материнской заботы и безграничной любви мам к своим детям.