Пермский зоопарк показал умилительное видео мам-животных с детенышами

Напомним, что в праздничный день, 30 ноября, вход в зоопарк и акватеррариум для МАМ бесплатный. Обязательное условие: предъявить на кассе документ подтверждающий ваш статус (паспорт со сведениями о детях, свидетельство о рождении ребенка или карточка ребенка на Госуслугах). Акция распространяется только на мам, остальные посетители проходят в зоопарк по приобретенному билету.