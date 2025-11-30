В музей истории Ростова-на-Дону передали новые экспонаты

Историки, краеведы, коллекционеры и неравнодушные жители Ростова-на-Дону в День дарителя пополнили музей истории новыми экспонаты, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Такие мероприятия помогают в сохранении культурного наследия, что отвечает задачам нацпроекта «Семья».
В учреждение принесли серию рисунков и фотографий с видами города, бюст-автопортрет скульптора Анатолия Скнарина, фотографии и документы, связанные с семьей матери-героини Епистинии Степановой, фотоальбомы из коллекции журналиста-краеведа Геннадия Беленького. Также горожане передали музею кинопленки с документальными фильмами о Ростове-на-Дону, предметы, связанные с историей ростовской почты, редкие книги, изданные в донской столице, экземпляр переизданного издания Владислава Смирнова «Летопись Ростова-на-Дону» и многое другое.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.