В музей истории Ростова-на-Дону передали новые экспонаты

В учреждение принесли серию рисунков и фотографий с видами города, бюст-автопортрет скульптора Анатолия Скнарина, фотографии и документы, связанные с семьей матери-героини Епистинии Степановой, фотоальбомы из коллекции журналиста-краеведа Геннадия Беленького. Также горожане передали музею кинопленки с документальными фильмами о Ростове-на-Дону, предметы, связанные с историей ростовской почты, редкие книги, изданные в донской столице, экземпляр переизданного издания Владислава Смирнова «Летопись Ростова-на-Дону» и многое другое.