Омские бойцы СВО и хоккеисты поздравили матерей с праздником

К Дню матери поздравления мамам с этим праздником озвучивают самые разные люди и по-разному. В том числе это сделали омские участники СВО и игроки ХК «Авангард».
Правительство области организовало специальную акцию, связанную именно с омичами в действующей армии. На официальном Телеграм-канале кабмина вышли видеопоздравления от них.
«Для матерей, чьи сыновья сейчас защищают Родину, каждая весточка из зоны СВО бесценна. Наши бойцы — десантники и разведчики, танкисты и снайперы, военные медики, солдаты и офицеры — остаются для своих матерей прежде всего детьми. Взрослыми, смелыми, стоящими на защите страны, но все же детьми, которых мамы ждут домой», — прокомментировали это власти.
Анонимность участников акции по понятным причинам сохранили, не указывая позывные бойцов и имена и другие данные их мам. Как известно, киевский режим стабильно ведет политику сплошного террора внутри России, в том числе самого мелкого масштаба. Соответственно лишних шансов на эту тему ему не дают.
Что касается хоккеистов «Авангарда», к празднику клуб выпустил в соцсетях.
трогательное видео со словами «Мама — человек, который всегда будет на твоей стороне, всё простит и всегда поддержит. Мама = защита, любовь, забота».
Фото: скриншот видео / t.me/omskiyavangard.
В ролике такие игроки, как Иван Игумнов, Никита Серебряков, Дамир Шарипзянов, Михаил Гуляев и другие звонят своим мамам, чтобы поздравить и сказать, как сильно их любят. Большей частью на видео не слышны сами точные слова об этом, на них наложена милая сентиментальная музыка, но выражение лиц спортсменов тут говорит само за себя.
«Не ждите повода — позвоните маме сейчас», — подытожил поздравление омский клуб.
Ранее мы писали, что «Почта России» предлагает омичам отправлять праздничные бумажные открытки, не выходя из дома.