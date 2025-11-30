В Уфе спасатели помогли игравшему возле открытого окна пятилетнему мальчику

Сегодня, 30 ноября, спасатели помогли ребенку. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
По предоставленным данным, спасателям позвонили очевидцы и сообщили, что видели на пятом этаже общежития по улице Пархоменко мальчика 5−7 лет, который на подоконнике с открытым окном играл с кошкой.
Когда сотрудники ведомства прибыли на место происшествия, ребенка уже не было. Они поговорили с ребенком через дверь и попросили позвонить маме.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.