В Уфе спасатели помогли игравшему возле открытого окна пятилетнему мальчику

О мальчике сообщили встревоженные очевидцы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 ноября, спасатели помогли ребенку. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

По предоставленным данным, спасателям позвонили очевидцы и сообщили, что видели на пятом этаже общежития по улице Пархоменко мальчика 5−7 лет, который на подоконнике с открытым окном играл с кошкой.

Когда сотрудники ведомства прибыли на место происшествия, ребенка уже не было. Они поговорили с ребенком через дверь и попросили позвонить маме.

