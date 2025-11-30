Эксперт Сергеев: следующий рубеж продолжительности жизни составит 120 лет

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Жизнь человека за прошедший век удлинилась почти в два раза, следующий рубеж продолжительности жизни — 120 лет, сообшил ТАСС академик РАН Александр Сергеев.
«В 1900 году средняя продолжительность жизни составляла примерно 40 лет. Сейчас — 70−80 лет. И это было достигнуто за счет науки — борьбы с инфекциями, изобретения новых лекарств и новых средств диагностики. Мы стоим на пороге новых открытий в медицине, клеточной и молекулярной биологии. Следующий возрастной уровень, который ученые обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью ученых из кооперации НЦФМ, — это 120 лет жизни. Это очень достойная цель», — сказал ученый.
Отдельное направление работы связано с продлением так называемого ментального долголетия. «Долголетие ведь разное. Есть физическое долголетие, есть ментальное. Хорошо бы, чтобы человек физически и ментально был здоров одинаково долго. Для таких высокотехнологичных организаций, как “Росатом”, особенно важно как можно дольше сохранять активность ученых “серебряного и золотого возраста”, чтобы они могли не только применять свои знания, но и передавать их молодым специалистам», — сказал он.