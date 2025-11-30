Эксперт Сергеев: следующий рубеж продолжительности жизни составит 120 лет

«В 1900 году средняя продолжительность жизни составляла примерно 40 лет. Сейчас — 70−80 лет. И это было достигнуто за счет науки — борьбы с инфекциями, изобретения новых лекарств и новых средств диагностики. Мы стоим на пороге новых открытий в медицине, клеточной и молекулярной биологии. Следующий возрастной уровень, который ученые обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью ученых из кооперации НЦФМ, — это 120 лет жизни. Это очень достойная цель», — сказал ученый.