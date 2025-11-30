В Самарской области для редких птиц построили 118 искусственных гнездовий

Специалисты министерства природных ресурсов Самарской области рассказали о мерах по сохранению популяции филинов в регионе. В рамках государственной программы на особо охраняемых природных территориях было установлено 118 искусственных гнездовий для редких видов птиц.
Особое внимание уделяется урочищу «Мулин Дол», где биологи наблюдают за выводком птенцов филина. Как отмечают эксперты, филины — образцовые родители: они тщательно выбирают места для гнездования, защищают птенцов от непогоды и учат их охотничьим навыкам. Взрослые особи бесстрашно атакуют любого, кто приближается к гнезду.
Однако увеличение числа туристов в традиционных местах гнездования создает серьезную угрозу для редких птиц. Для решения этой проблемы на степных памятниках природы оборудованы специальные «квартиры» для филинов.
Специалисты предупреждают: не стоит вмешиваться в природный процесс, даже если птенец покинул гнездо до того, как научился летать. Это нормальный этап взросления, а мать всегда находится неподалеку и продолжает заботиться о потомстве.