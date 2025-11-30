Кубанцев ожидают слабые магнитные бури в декабре

В декабре 2025 года сильных магнитных бурь не ожидается. Прогнозируются умеренные геомагнитные возмущения с максимумом до уровня Kp 5, передает ИА KrasnodarMedia.
Наиболее чувствительные к погоде люди, особенно в средних широтах России, включая Кубань, могут ощутить их влияние в виде головных болей, скачков давления или слабости.
Пики активности придутся на 3−4, 10−11, 13, 17−18, 22−23 и
Метеозависимым рекомендуется избегать нагрузок в периоды пиков, пить достаточно воды и контролировать давление — особенно актуально для Кубани после ноябрьских бурь.
