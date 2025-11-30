Ричмонд
Кубанцев ожидают слабые магнитные бури в декабре

Метеозависимым рекомендуется избегать нагрузок в периоды пиков.

Источник: KrasnodarMedia.su

В декабре 2025 года сильных магнитных бурь не ожидается. Прогнозируются умеренные геомагнитные возмущения с максимумом до уровня Kp 5, передает ИА KrasnodarMedia.

Наиболее чувствительные к погоде люди, особенно в средних широтах России, включая Кубань, могут ощутить их влияние в виде головных болей, скачков давления или слабости.

Пики активности придутся на 3−4, 10−11, 13, 17−18, 22−23 и 26—30 декабря. В эти дни индекс Kp будет колебаться между 4 и 5. Остальные дни месяца останутся спокойными — Kp 2−3, без рисков для здоровья или техники.

Метеозависимым рекомендуется избегать нагрузок в периоды пиков, пить достаточно воды и контролировать давление — особенно актуально для Кубани после ноябрьских бурь.

Как ранее сообщало информагентство, снижение продаж не помешало курортам Кубани возглавить ТОП зимнего туризма. Зимний отдых в стране подорожал на 15% в среднем.