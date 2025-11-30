Ричмонд
Академик Сергеев рассказал, как ученые предполагают добиться 120-летней жизни

Научный руководитель НЦФМ видит перспективы в проекте «Цифровой профиль здоровья человека».

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский проект «Цифровой профиль здоровья человека» в перспективе может помочь продлить активную жизнь человека до 120 лет за счет раннего мониторинга и профилактики заболеваний, сообщил ТАСС научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев.

«По современным маркерам, которых открывают все больше и больше, можно мониторировать приближение здорового состояния к больному. Болезнь не в одночасье случается. Идея в том, нельзя ли, зная эту информацию, каким-то образом отодвинуть процесс возникновения болезни во времени. Речь идет не о создании “цифровой копии” человека, а об использовании современных биомедицинских и цифровых технологий для постоянной оценки состояния здоровья», — сказал он.

Проект «Цифровой профиль здоровья человека» реализуется совместными усилиями Минобрнауки России, Росатома и Федерального медико-биологического агентства.