Академик Сергеев рассказал, как ученые предполагают добиться 120-летней жизни

«По современным маркерам, которых открывают все больше и больше, можно мониторировать приближение здорового состояния к больному. Болезнь не в одночасье случается. Идея в том, нельзя ли, зная эту информацию, каким-то образом отодвинуть процесс возникновения болезни во времени. Речь идет не о создании “цифровой копии” человека, а об использовании современных биомедицинских и цифровых технологий для постоянной оценки состояния здоровья», — сказал он.