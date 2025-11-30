Ричмонд
«Спасибо за жизнь»: Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил свою маму

В День матери глава Крыма Сергей Аксенов поздравил всех мам, пожелав им любви и гармонии в семейной жизни. Особые слова благодарности он выразил своей маме — Нине Семеновне. Свои поздравления матерям направил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: Из семейного альбома Аксеновых

В последний день осени в Крыму испортилась погода, над полуостровом пасмурно, но, отметил Аксенов, даже если за окном холодно и сыро, этот день один из самых теплых в году.

Источник: Из семейного альбома Аксеновых

«Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды. Мама любит без условий, прощает без упреков, понимает без слов. Она воплощение мудрости и самоотверженности, преданности и доброты. Как бы далеко мы ни ушли, любовь мамы всегда будет вести нас домой», — написал политик.

Аксенов отметил, что в России на поддержку семей с детьми из бюджета в этом году выделено 24 миллиарда рублей, включая 5,4 миллиарда, полученные Крымом. В стране социальную поддержку государства получают 110 тысяч семей.

Всем матерям России глава Крыма пожелал благополучия, здоровья и гармонии в семейной жизни. Особые слова благодарности он адресовал своей маме.

«Хочу сказать самые искренние слова благодарности моей маме. Спасибо тебе за любовь и понимание, за прекрасное детство и достойное воспитание! Спасибо за жизнь и за все, что ты для меня сделала», — написал глава Крыма.

Источник: Из семейного альбома Аксеновых

Сергей Аксенов женат, с супругой Еленой они воспитали двоих детей: дочь Кристину и сына Олега. В сентябре 2022 года Олег был мобилизован в ряды Вооруженных сил и сегодня сражается на СВО. Глава Крыма поблагодарил всех матерей, чьи сыновья защищают Родину.

Источник: Из семейного альбома Аксеновых

«С любви к маме начинается и любовь к Родине», — подчеркнул Сергей Аксенов.

С теплотой и улыбкой поздравил с Днем матери и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Моя мама, кажется, уже тогда понимала, какой серьезный ребенок ей достался. Мамочка, спасибо, что воспитала этого серьезного парня!» — написал Развожаев.

Губернатор поздравил всех матерей и призвал своих подписчиков делиться теплыми и забавными историями из своего детства.

«Будет здорово посмотреть на ваши семейные истории!» — добавил глава Севастополя.

