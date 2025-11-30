«Спасибо за жизнь»: Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил свою маму

В последний день осени в Крыму испортилась погода, над полуостровом пасмурно, но, отметил Аксенов, даже если за окном холодно и сыро, этот день один из самых теплых в году.
«Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды. Мама любит без условий, прощает без упреков, понимает без слов. Она воплощение мудрости и самоотверженности, преданности и доброты. Как бы далеко мы ни ушли, любовь мамы всегда будет вести нас домой», — написал политик.
Аксенов отметил, что в России на поддержку семей с детьми из бюджета в этом году выделено 24 миллиарда рублей, включая 5,4 миллиарда, полученные Крымом. В стране социальную поддержку государства получают 110 тысяч семей.
Всем матерям России глава Крыма пожелал благополучия, здоровья и гармонии в семейной жизни. Особые слова благодарности он адресовал своей маме.
«Хочу сказать самые искренние слова благодарности моей маме. Спасибо тебе за любовь и понимание, за прекрасное детство и достойное воспитание! Спасибо за жизнь и за все, что ты для меня сделала», — написал глава Крыма.
Сергей Аксенов женат, с супругой Еленой они воспитали двоих детей: дочь Кристину и сына Олега. В сентябре 2022 года Олег был мобилизован в ряды Вооруженных сил и сегодня сражается на СВО. Глава Крыма поблагодарил всех матерей, чьи сыновья защищают Родину.
«С любви к маме начинается и любовь к Родине», — подчеркнул Сергей Аксенов.
С теплотой и улыбкой поздравил с Днем матери и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Моя мама, кажется, уже тогда понимала, какой серьезный ребенок ей достался. Мамочка, спасибо, что воспитала этого серьезного парня!» — написал Развожаев.
Губернатор поздравил всех матерей и призвал своих подписчиков делиться теплыми и забавными историями из своего детства.
«Будет здорово посмотреть на ваши семейные истории!» — добавил глава Севастополя.