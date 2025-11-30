Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 1 декабря 2025

Отключение света в Иркутске 1 декабря 2025 года коснется Свердловского, Ленинского, Правобережного и Октябрьского районов. Согласно информации, размещенной на канале «Свет 38» в социальных сетях, это связано с проведением неотложных работ на электрических сетях.
Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Гоголя, Жуковского, Лермонтова, Миронова, Карла Маркса, Лыткина, Маршала Жукова и других. Некоторым гостям и жителям города повезет чуть больше — электричество пропадет всего на полчаса часа. Другим же придется провести в ожидании почти весь день. Поэтому лучше заранее запастись всем необходимым и зарядить гаджеты.
Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 1 декабря 2025 можно узнать в фотокарточках ниже.
