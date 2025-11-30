Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 1 декабря 2025

Свет частично отключат в Иркутске 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 1 декабря 2025 года коснется Свердловского, Ленинского, Правобережного и Октябрьского районов. Согласно информации, размещенной на канале «Свет 38» в социальных сетях, это связано с проведением неотложных работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 1 декабря 2025.

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Гоголя, Жуковского, Лермонтова, Миронова, Карла Маркса, Лыткина, Маршала Жукова и других. Некоторым гостям и жителям города повезет чуть больше — электричество пропадет всего на полчаса часа. Другим же придется провести в ожидании почти весь день. Поэтому лучше заранее запастись всем необходимым и зарядить гаджеты.

Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 1 декабря 2025 можно узнать в фотокарточках ниже.

Фото: соцсети канала «Свет 38». Фото: соцсети канала «Свет 38». Фото: соцсети канала «Свет 38». Фото: соцсети канала «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что проверка проводится после столкновения поезда и машины в Иркутской области.