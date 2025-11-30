В Новосибирской области будут готовить кадры для биотехнологической отрасли

Подготовку и переподготовку кадров для биотехнологической отрасли будут вести в Новосибирской области благодаря соглашению между правительством региона и фармацевтической компанией «Алиум», сообщили в администрации губернатора и правительства области. Подписание состоялось на Конгрессе молодых ученых, который прошел в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».
«Для нас это знаковое партнерство, правительством региона уделяется большое внимание развитию биотехнологической отрасли. Новосибирская область обладает мощным научным заделом — это и сильные академические школы, и динамично развивающиеся молодые исследовательские коллективы, которые уже сегодня имеют множество перспективных проектов в области биотехнологий. Приход такого стратегического партнера решает сразу несколько критически важных задач: с одной стороны, это появление серьезного индустриального заказчика для наших ученых, что позволит быстрее выводить разработки на рынок, а с другой — системная работа по подготовке кадров для высокотехнологичной отрасли», — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Регион и компания будут готовить совместные проекты — от научных исследований и разработок до коммерциализации технологий. Стороны также договорились обмениваться опытом, формировать рабочие группы и участвовать в совместных мероприятиях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.