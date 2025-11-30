В Новосибирской области будут готовить кадры для биотехнологической отрасли

«Для нас это знаковое партнерство, правительством региона уделяется большое внимание развитию биотехнологической отрасли. Новосибирская область обладает мощным научным заделом — это и сильные академические школы, и динамично развивающиеся молодые исследовательские коллективы, которые уже сегодня имеют множество перспективных проектов в области биотехнологий. Приход такого стратегического партнера решает сразу несколько критически важных задач: с одной стороны, это появление серьезного индустриального заказчика для наших ученых, что позволит быстрее выводить разработки на рынок, а с другой — системная работа по подготовке кадров для высокотехнологичной отрасли», — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.