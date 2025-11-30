В малых населенных пунктах Кузбасса открыли 4 медицинских пункта

В амбулатории Новостройки медицинскую помощь будут получать 3,5 тысячи человек, в ФАПе Глубокого — более 700. ФАП в Усть-Соснове обслуживает свыше 1,1 тысячи жителей, в том числе и близлежащих населенных пунктов. Здравпункт в Бекове также оказывает помощь жителям села Челухоево, деревни Верховской и поселка Октябрьского — всего около 1,3 тысячи человек.