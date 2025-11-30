В малых населенных пунктах Кузбасса открыли 4 медицинских пункта

Четыре медпункта открыли в малых населенных пунктах Кузбасса при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
«В селе Беково Беловского округа появился новый фельдшерский здравпункт, в поселке Новостройка Кемеровского округа — врачебная амбулатория, а в селах Усть-Сосново и Глубокое Топкинского округа — два фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Всего в этом году мы построили 36 ФАПов и амбулаторий, еще 12 сдадим до конца года», — отметил губернатор Илья Середюк.
В амбулатории Новостройки медицинскую помощь будут получать 3,5 тысячи человек, в ФАПе Глубокого — более 700. ФАП в Усть-Соснове обслуживает свыше 1,1 тысячи жителей, в том числе и близлежащих населенных пунктов. Здравпункт в Бекове также оказывает помощь жителям села Челухоево, деревни Верховской и поселка Октябрьского — всего около 1,3 тысячи человек.
Во всех медпунктах есть кабинеты приема пациентов, процедурные и прививочные, помещения для хранения лекарственных препаратов и хозяйственного инвентаря. Во врачебной амбулатории Новостройки есть кабинеты акушера-гинеколога, стоматолога, физиокабинет, дневной стационар. Для удобства маломобильных пациентов во входных группах есть пандусы с двусторонними поручнями, кнопками вызова персонала и информационные таблички со шрифтом Брайля.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.