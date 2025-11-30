Более 70 тыс. билетов приобрели по Пушкинской карте в Ярославской области

Напомним, что баланс Пушкинской карты составляет пять тысяч рублей, две из них можно израсходовать на походы в кино, три — на посещение театров, музеев, концертных залов, планетария и других площадок. Потратить средства необходимо до конца года. С января на балансе вновь будет пять тысяч рублей.