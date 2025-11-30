Более 70 тыс. билетов приобрели по Пушкинской карте в Ярославской области

Жители Ярославской области с начала года приобрели по Пушкинской карте, которая действует по нацпроекту «Семья», более 70 тысяч билетов, сообщили в министерстве культуры региона.
«Сейчас в регионе проживают более 87 тысяч держателей Пушкинской карты — это молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Они имеют право бесплатно посещать учреждения культуры: концерты, современные спектакли, мастер-классы в музеях, оригинальные выставки», — рассказала министр культуры области Ирина Ширшова.
Напомним, что баланс Пушкинской карты составляет пять тысяч рублей, две из них можно израсходовать на походы в кино, три — на посещение театров, музеев, концертных залов, планетария и других площадок. Потратить средства необходимо до конца года. С января на балансе вновь будет пять тысяч рублей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.