В Поморье провели малоинвазивную операцию по удалению щитовидной железы

Ежегодно в Поморье проводится около 300 операций по удалению доброкачественных новообразований щитовидной железы, как правило, открытым методом. По словам Цыбульского, теперь у пациентов появилась возможность получать аналогичную помощь малотравматичным способом, через минимальный разрез, с более выраженным косметическим эффектом и сниженной реабилитационной нагрузкой.