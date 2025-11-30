Ричмонд
В Поморье провели малоинвазивную операцию по удалению щитовидной железы

Хирурги прооперировали пациента таким способом впервые в регионе.

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноября. /ТАСС/. Хирурги успешно провели первую в Поморье малоинвазивную операцию по удалению щитовидной железы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Еще один повод гордиться нашими врачами! Архангельские хирурги успешно провели первую в регионе малоинвазивную операцию по удалению щитовидной железы. Вмешательство выполнено на базе Архангельской областной клинической больницы с применением современного эндоскопического оборудования. Ранее такие операции были доступны жителям региона преимущественно в федеральных центрах», — сказано в сообщении.

Ежегодно в Поморье проводится около 300 операций по удалению доброкачественных новообразований щитовидной железы, как правило, открытым методом. По словам Цыбульского, теперь у пациентов появилась возможность получать аналогичную помощь малотравматичным способом, через минимальный разрез, с более выраженным косметическим эффектом и сниженной реабилитационной нагрузкой.

«Развитие высокотехнологичной медицинской помощи остается для региона безусловным приоритетом. Внедрение малоинвазивных методик, расширение спектра операций, выполняемых в наших больницах, напрямую повышают качество медицинской помощи для жителей Архангельской области и сокращают необходимость направления пациентов в федеральные центры», — добавил губернатор.