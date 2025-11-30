«Видимость 100−500 метров». Белгидромет предупредил о сильном тумане в Беларуси 1 декабря

В Беларуси на 1 декабря объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных туманов, сообщили в Белгидромете.
Так, в понедельник в ночные часы и с утра туманы, которые накрыли страну еще в воскресенье, будут сохраняться. Видимость в тумане будет снижаться до 100 — 500 метров.
В течение суток погода будет облачной, есть вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега. В северных районах местами на дорогах — гололедица. Ветер юго-восточного и южного направлений от слабого до умеренного.
В течение суток температурный фон будет в пределах −1 — +5 градусов.