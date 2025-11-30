В новом учебно-научном центре НГУ будут учиться более 700 студентов

В центре будут располагаться практикумы и лаборатории молекулярной фармакологии, метаболомных исследований, медицинской химии, молекулярной вирусологии и онкологии и не только. Также там будет самый крупный в Сибири симуляционный центр для отработки практических навыков будущих врачей по базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации, диагностике широкого спектра кардиологических и легочных патологий, отдельных анестезиологических и нейрохирургических врачебных манипуляций и другого.