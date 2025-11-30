В новом учебно-научном центре НГУ будут учиться более 700 студентов

Более 700 студентов медицинского, фармацевтического и психологического направлений будут учиться в учебно-научном центре Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета (НГУ). Здание возводят на территории будущего кампуса при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
В центре будут располагаться практикумы и лаборатории молекулярной фармакологии, метаболомных исследований, медицинской химии, молекулярной вирусологии и онкологии и не только. Также там будет самый крупный в Сибири симуляционный центр для отработки практических навыков будущих врачей по базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации, диагностике широкого спектра кардиологических и легочных патологий, отдельных анестезиологических и нейрохирургических врачебных манипуляций и другого.
Напомним, что этот центр относится к объектам второй очереди строительства кампуса. На данном этапе уже более чем на 75% завершены работы по благоустройству территории, на 95% — по прокладке внешних инженерных сетей. Специалисты проводят внутреннюю отделку помещений и возводят канализационную насосную станцию для отвода дождевых стоков.
«Создаваемая инфраструктура является важной частью стратегии развития университета. Мы недавно представляли результаты работы по программе “Приоритет 2030” и подтвердили свое положение в списке университетов-лидеров. Одним из ключевых научно-исследовательских направлений для нас в ближайшие годы станет стратегический технологический проект по биомедицине. Его реализация будет возможна благодаря наличию лабораторий и опытно-промышленного производства биотехнологических продуктов, которые будут располагаться в новых корпусах», — отметил ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.