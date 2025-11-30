Ричмонд
В Пушкинском районе Петербурга прошел «День здоровья» для пожилых

Участники мероприятия выполнили упражнения для поддержания когнитивных функций организма и посетили сеанс расслабляющего аутотренинга.

«День здоровья» для петербуржцев старшего возраста провели в Пушкинском районе города в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья», сообщили в районной администрации.

На мероприятии с участниками обсудили, как сохранить качество жизни в зрелом возрасте. Особое внимание уделили теме поддержания социальной активности, физическим нагрузкам и тренировке памяти. Во время мероприятия представители «серебряного» возраста выполняли упражнения для укрепления когнитивного здоровья и прошли сеанс расслабляющего аутотренинга.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.