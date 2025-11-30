Специалисты из Омской области победили в конкурсе «Лига вожатых»

«Решение об участии было импульсом, рожденным из желания бросить вызов самой себе, проверить на прочность накопленный багаж знаний и опыта. “Лига вожатых” — это не просто конкурс талантов, это образовательная платформа, которая готовит профессионалов. Это проект, где можно быть самим собой. Эмоции после объявления результатов трудно передать словами», — поделилась Любовь Трейзе.