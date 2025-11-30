Специалисты из Омской области победили в конкурсе «Лига вожатых»

Двое специалистов сферы образования из Омской области стали победителями Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лига вожатых», сообщили в министерстве образования региона. Мероприятие отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Финал состязания прошел в Москве. Он объединил 300 участников из 48 регионов России. Они показали свое мастерство в организации воспитательных событий, умение быть лидером команды и вдохновлять молодежь. От Омской области лауреатами стали советник по воспитанию Глухониколаевской школы имени Героя Советского Союза И. Я. Воронкова Любовь Трейзе и директор центра военно-спортивной подготовки «Наставник» Омского государственного педагогического университета Кирилл Дубина.
«Решение об участии было импульсом, рожденным из желания бросить вызов самой себе, проверить на прочность накопленный багаж знаний и опыта. “Лига вожатых” — это не просто конкурс талантов, это образовательная платформа, которая готовит профессионалов. Это проект, где можно быть самим собой. Эмоции после объявления результатов трудно передать словами», — поделилась Любовь Трейзе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.