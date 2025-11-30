Медики Новокузнецкой городской больницы № 1 побывали в поселке Загорском

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова провели выездное обследование жителей поселка Загорского в Кузбассе, сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона. Такие профилактические мероприятия отвечают задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Все желающие смогли сдать общий и биохимический анализ крови, сделать ЭКГ, измерить внутриглазное и артериальное давление, рост и вес, получить консультацию терапевта, поставить прививку от гриппа и пневмококка. А еще для женщин были предусмотрены прием у акушера-гинеколога и маммография.
«Прохождение профилактических осмотров важно для поддержания здоровья, раннего выявления патологий и контроля за уже имеющимися хроническими заболеваниями. С начала года наши специалисты совершили 256 выездов и осмотрели 13,5 тысячи пациентов в отдаленных населенных пунктах», — рассказал главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.